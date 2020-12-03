На Сахалине коронавирус оставил город практически без медиков

На станции скорой помощи в городе Макаров (Сахалинская область), работают только два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город, численность населения которого немного превышает шесть тыс. человек, остался один врач-терапевт, пишет Regnum.

О ситуации рассказал общественница Франческа Поларшинова.

"В этот момент дома умирает от воспаления легких, есть подтверждение КТ, фельдшер скорой помощи", - сообщила жительница Макарова.

У ее мужа, который является водителем скорой помощи, также воспаление легких. С 26 ноября к ним не приходил врач, просто потому что приходить некому. 2 декабря к больным пришла терапевт.

Оставшиеся два фельдшера на скорой помощи в буквальном смысле живут на работе.

Медики и жители города умоляют о помощи. Региональные власти о ситуации в Макарове официальных заявлений не делают. О направлении городу дополнительной помощи не сообщалось.