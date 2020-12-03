В Перми сгорела крыша пятиэтажного жилого дома

В 10.00 3 декабря состоится заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Причины пожара предстоит выяснить спасателям.

Пункт временного пребывания развернут в школе №116. Позже пострадавших перевезут в гостиницу "Спутник".

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, руководство регионального ГУ МЧС, министерства территориальной безопасности Пермского края, администрации города и Мотовилихинского района. Пожарные эвакуировали жильцов.

В Перми загорелась крыша дома №20 по Студенченской, пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве терриориальной безопасности.





