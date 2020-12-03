Горение на поврежденном газопроводе в Свердловской области прекратилось

Факельное горение на поврежденном газопроводе на Среднем Урале прекратилось сегодня утром.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, минувшей ночью поступил сигнал о разгерметизации подземного магистрального газопровода "Игрим – Серов – Нижний Тагил" в Новолялинском городском округе. После этого произошло возгорание.

Авария случилась в лесной зоне в 2 км от поселка Красный Яр. Специалистами "Газпром трансгаз Югорск" поврежденный участок был отключен, затем началось выгорание остаточного газа. На газоснабжение потребителей это происшествие не повлияло, возгорания леса нет.

Сегодня в восьмом часу утра факельное горение остаточного газа прекратилось. Сейчас газовики составляют план работ по восстановлению поврежденного участка.

Как уточнили в МЧС, пострадавших и опасности для населения и окружающей среды нет.

Это уже вторая авария на газопроводе в Свердловской области за минувшую неделю: первая случилась 30 ноября в Красноуральске.