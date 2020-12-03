От коронавируса скончался экс-президент Франции Жискар д'Эстен

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет от осложнений, связанных с COVID-19. "Жискар д'Эстен скончался в среду, 2 декабря, в своем фамильном доме в Луар-э-Шер", - сообщается в твиттере фонда, основанного бывшим президентом.

"Состояние его здоровья ухудшилось от осложнений, вызванных COVID-19. В соответствии с его желанием, похороны пройдут в узком семейном кругу", - добавили в фонде.

Хотя Жискар д'Эстен был президентом всего один срок – с 1974 по 1981 гг. – его смерть знаменует собой конец эпохи, пишет France24. Кстати, до того, как Эммануэль Макрон стал президентом в 39 лет, д'Эстен оставался самым молодым лидером Пятой республики – он был избран в возрасте 48 лет.

В течение семи лет, проведенных в Елисейском дворце, консервативный Жискар д'Эстен создал себе имидж современного реформиста. Тем не менее, его непопулярность среди французских избирателей привела к избранию президентом социалиста Франсуа Миттерана.