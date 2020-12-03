СМИ: ЦИК намерен заменить ГАС "Выборы" новой цифровой платформой

Центризбирком России принял концепцию создания новой цифровой платформы, которая в 2022 году заменит ГАС "Выборы".

С ее помощью ЦИК рассчитывает перевести в цифровой формат регистрацию кандидатов на выборах, назначение наблюдателей, открытие избирательных счетов, предоставление финансовых отчетов, уведомление о выпуске агитационных материалов и прочее.

Документы можно будет подавать в электронном виде и таким же образом их обрабатывать и хранить. Большинство цифровых сервисов будет работать на базе портала госуслуг.

Работу над созданием платформы ЦИК вместе с Минцифры и "Ростелекомом" начал в 2019 году. Частично новая платформа применяется уже сейчас и будет применяться на выборах в 2021 году, а полный переход на нее планируется на 2022 год.

Электоральный юрист Роман Смирнов сообщил, что главными критериями изменения должны быть финансовая обоснованность, безопасность данных, возможность независимого контроля, а также простота и удобство пользовательского интерфейса, пишет "Коммерсант".

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о своих предложениях по изменению избирательного законодательства страны, которые она выдвинула на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным.

Однако, рабочая группа при Администрации президента, на которой должны предварительно рассматриваться данные поправки, до конца 2020 года уже вряд ли соберется. В последний заседание состоялось в феврале 2019 года.