Вакцинация жителей Турции от коронавируса начнется 11 декабря

Вакцинация населения Турции от COVID-19 начнется с 11 декабря, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, в числе первых ставить уколы будут медикам, а также гражданам старше 65 лет.

Для вакцинации в Турции выбрали препарат китайского производства.

Тем временем, в республике в ближайшее время начнутся токсикологические испытания вакцины российского производства, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, для борьбы с распространением коронавирусом в Турции введен частичный локдаун.

Введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. Также решено закрыть все кинотеатры в стране.