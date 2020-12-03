В России вступили в силу изменения в водительских правах

С 3 декабря в Росси вступили в силу изменения в водительских удостоверениях, а также паспорте транспортного средства и свидетельстве о регистрации машины.

Одно из самых обсуждаемых изменений - дополнение наименования водительского удостоверения на французском и английском языках. У водителей, у которых уже имеется удостоверение, не потребуется его менять.

Напомним, теперь надписи будут на трех языках: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence". Их разместят в верхней части лицевой стороны документа.

Тем временем, в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет, это следует из проекта нового административного регламента МВД РФ.