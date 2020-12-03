03 Декабря 2020
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Наука и техника За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Сегодня состоится первый с весны 2019 года полет Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания American Airlines сегодня выполнит первый с момента приостановки эксплуатации в марте 2019 года полет Boeing 737 MAX с пассажирами.

На борту лайнера будут журналисты. Это должно восстановить имидж 737 MAX. Первый коммерческий рейс на этом типе воздушных судов должен состояться в конце декабря текущего года, сообщает "Коммерсант".

Напомним, самолеты самой успешной с точки зрения продаж модели Boeing по всему миру простаивали 20 месяцев (и, вероятно, дотянут до круглой даты в два года). Это самый длительный запрет на эксплуатацию определенного типа ВС в истории коммерческой авиации. Запрет стоил США лидерства в мировом авиастроении, а Boeing потерял около $20 млрд.

По разным оценкам, на возвращение всех приземленных MAX в небо уйдет от шести месяцев до года.

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Сегодня состоится первый с весны 2019 года полет Boeing 737 MAX

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Теги: Boeing 737 MAX, самолет



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