Сегодня состоится первый с весны 2019 года полет Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания American Airlines сегодня выполнит первый с момента приостановки эксплуатации в марте 2019 года полет Boeing 737 MAX с пассажирами.

На борту лайнера будут журналисты. Это должно восстановить имидж 737 MAX. Первый коммерческий рейс на этом типе воздушных судов должен состояться в конце декабря текущего года, сообщает "Коммерсант".

Напомним, самолеты самой успешной с точки зрения продаж модели Boeing по всему миру простаивали 20 месяцев (и, вероятно, дотянут до круглой даты в два года). Это самый длительный запрет на эксплуатацию определенного типа ВС в истории коммерческой авиации. Запрет стоил США лидерства в мировом авиастроении, а Boeing потерял около $20 млрд.

По разным оценкам, на возвращение всех приземленных MAX в небо уйдет от шести месяцев до года.