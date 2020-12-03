В Минтруде сообщили о сохранении зарплаты на удаленке

Зарплата сотрудников, которые работают в удаленном режиме, должна сохраняться, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, это не зависит от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем. "То есть в случае если объем выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую работник бы получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе",— сказал в эфире "Россия 24" Котяков.

Напомним, Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Трудовой кодекс РФ, которые определяют дистанционную или удаленную работу.

Что касается уже принятых поправок, то в законопроекте, например, по сравнению с редакцией первого чтения уточнено понятие дистанционной работы. Вводится три ее вида — постоянная удаленная работа, временная и комбинированная.