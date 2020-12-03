03 Декабря 2020
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Армия и ВПК В России
интеллект (2010) | Фото:lifeboat.com

Боеприпасы с искусственным интеллектом разработали в России

Входящий в "Ростех" концерн "Техмаш" разработал новый программно-аналитический комплекс для боеприпасов с искусственным интеллектом.

Как сообщили Накануне.RU в "Ростехе", он позволит повысить точность поражения целей и обходить средства радиоэлектронной борьбы. Разработанный комплекс превосходит российские и зарубежные аналоги по защищенности боеприпасов от воздействия помех, а эффективность средств радиоэлектронной борьбы сводится к нулю.

Как сообщалось, в конце 2021 года "Ростех" начнет государственные испытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек".

"Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов "Уголек", которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года", - сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

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Боеприпасы с искусственным интеллектом разработали в России

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Теги: боеприпасы, Ростех



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