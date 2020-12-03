03 Декабря 2020
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Росстат: недельная инфляция в России составила 0,1%

С 24 по 30 ноября инфляция в России замедлилась и составила 0,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с ноября недельный рост потребительских цен в стране составлял 0,2%, а с начала текущего года инфляция составила 4,1%.

За последнюю неделю ноября больше всего подорожали овощи (+2%), куриные яйца (+ 1,8%), подсолнечное масло (+1,1%). Что касается лекарств, то существенное повышение цен произошло на "Линекс" и витамины (+1,1%). Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,2%.

Напомним, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский высказал претензии к официальным данным. 

"Думаю, в российскую статистику мало кто верит. Когда нам говорят, что инфляция меньше 4%, хочется посоветовать чиновникам сходить в "Пятерочку" и посмотреть на цены. Сам ЦБ, кстати, заявлял, что наблюдаемая инфляция составляет 10-12%. Да и падение доходов населения, соответственно, составило около 18% во втором квартале и около 12% в третьем. Это привет 90-м годам. И по масштабу вымирания, кстати, тоже соответствуем 90-м годам. Официальные цифры раза в три занижают реальные. Я бы на их [правительства] месте не стеснялся бы и сказал о росте. И посмотрел бы, что будет. Если "пипл схавает", то можно продолжать", - говорит экономист.

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Росстат: недельная инфляция в России составила 0,1%

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Теги: инфляция, цены



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