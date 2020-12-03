Путин не планирует встречу с "ненужным" Чубайсом

Российский президент Владимир Путин не планирует встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, должность которого предложили занять первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

"Нет, не планируется",— сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Владимир Путин назначил нового главу Роснано.

Как и ожидалось, на эту должность вместо Анатолия Чубайса он предложил первого зампредседателя коллегии ВПК Сергея Куликова. Считается, что это креатура главы Ростеха Сергея Чемезова. Куда при этом уйдет Чубайс, пока неизвестно.