03 Декабря 2020
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Политика В России
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин не планирует встречу с "ненужным" Чубайсом

Российский президент Владимир Путин не планирует встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, должность которого предложили занять первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

"Нет, не планируется",— сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Владимир Путин назначил нового главу Роснано.

Как и ожидалось, на эту должность вместо Анатолия Чубайса он предложил первого зампредседателя коллегии ВПК Сергея Куликова. Считается, что это креатура главы Ростеха Сергея Чемезова. Куда при этом уйдет Чубайс, пока неизвестно.

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Путин не планирует встречу с "ненужным" Чубайсом

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Теги: Путин, Чубайс



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Ранее 02.12.2020 18:14 Мск Путин убрал Чубайса

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