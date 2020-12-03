03 Декабря 2020
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НАТО (2016) | Фото:rusvesna.su/

В НАТО обвинили Москву в наращивании военной мощи

Россия наращивает военное присутствие в Крыму и Черном море, пожаловался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого, регион Черного моря имеет стратегическое значение.

При этом генсек отметил, что Москва "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря".

Столтенберг указал, что НАТО  отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в июне страны НАТО согласовали новый пакет военно-политических мер, направленных против России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по результатам встречи министров обороны стран альянса.

Предлогом для нового антироссийского выпада стало то, что Россия якобы виновата в распаде Договора о РСМД. Он также отметил, что Россия усиливает свой военный потенциал, в частности ракетный, и "запугивает и угрожает" НАТО.

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В НАТО обвинили Москву в наращивании военной мощи

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Теги: НАТО, Крым, Черное море



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