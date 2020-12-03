03 Декабря 2020
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Экономика В России
офис Ростеха (2019) | Фото: vpk.name

"Ростех" выкупит долю "Роснано" в "мусорном" фонде

"Роснано" продаст "РТ-Инвесту" и его акционеру "Ростеху" 33,9% в инвестиционном товариществе "Первый экологический фонд".

Сделка оценивается в  7,5 млрд руб. "ПЭФ" владеет проектом "Энергия из отходов", в рамках которого будут возведены пять мусоросжигательных заводов. Четыре из них появятся в Подмосковье, еще один - в Казани.

"Роснано" начало финансировать проект по строительства заводов в 2018 году. Компания вложила в него около 5,7 млрд руб. Общая стоимость проекта оценивается в 150 млрд руб., сообщают источники РБК.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назначил нового главу "Роснано".

Как и ожидалось, на эту должность вместо Анатолия Чубайса он предложил первого зампредседателя коллегии ВПК Сергея Куликова. Считается, что это креатура главы Ростеха Сергея Чемезова. Куда при этом уйдет Чубайс, пока неизвестно.

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"Ростех" выкупит долю "Роснано" в "мусорном" фонде

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Теги: Ростех, Роснано



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