Беглов пожаловался на дефицит препаратов для лечения коронавируса

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит противовирусных препаратов, которые используются, в том числе для лечения коронавируса, сообщил губернатор Александр Беглов.

Кроме того, по его словам, не хватает медиков. Беглов предупредил о возможном ужесточении ограничений. В городе свободным для пациентов с COVID-19 остается около 6% коечного фонда, сообщает РИА "Новости".

Позже стало известно, что с 4 декабря будут закрыты аквапарки, океанариумы города, а с 14 декабря запретят занятия по дополнительным общеразвивающим программам. С 30 декабря по 3 января закроют все заведения общепита Санкт-Петербурга, музеи, театры, конкретные площадки.

Ранее председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор после концертов исполнителя Басты.

Выговор объявлен "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в плане соблюдения мер по борьбе с коронавирусом".