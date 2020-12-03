Свободен? С главы Кировского района снимают обвинения

С главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова сняли два обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств по статье 15.14 КоАП РФ. Такое решение принял районный суд. Протоколы по двум фактам составляла Счетная палата Екатеринбурга, пишет 66.ру.

Напомним, в ноябре сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района уральской столицы. Мероприятия прошли в рамках проверки информации о коррупционных схемах при ремонте дорог. Сообщалось, что Александр Лошаков был задержан и допрошен. После допроса его отпустили. Якобы Лошаков является подозреваемым и по уголовному делу о мошенничестве. Но официально это в следствии не подтверждали.