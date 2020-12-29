Новый глава Екатеринбургской епархии выступил на заседании Синода

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, недавно принявший руководство епархией, выступил на заседании Синода РПЦ, которое сегодня прошло в режиме онлайн. Как сообщается на сайте РПЦ, глава митрополии предложил перенести Рождественские чтения из-за сложной эпидемиологической обстановки. Митрополит Евгений председательствует в оргкомитете Международных Рождественских образовательных чтений.

Чтения, отметим, планировалось провести в период с 24 по 27 января 2021 года, они должны были поднять тему "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа". Ранее Синод поручил оргкомитету представить предложения о возможном переносе чтений и рекомендации о времени, месте и порядке их проведения.

Сегодня было решено перенести мероприятия XXIX Международных Рождественских образовательных чтений на период с 16 по 19 мая 2021 года с именованием XXIX Международными образовательными чтениями.

Любопытно, что на Синоде, по крайней мере - под протокол, не обсуждался церковный раскол на Урале. Сегодня, напомним, был задержан бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который, по мнению официальной Церкви, захватил монастырь на Урале. Романова подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), об этом рассказала его адвокат Светлана Герасимова. Предположительно, поводом для задержания и допроса стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале 5 декабря под заголовком "За веру Христа мы на смерть стоим".