Навальный и Соболь отказались от своих слов при первой же опасности – Пригожин

В Симоновском районном суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к юристу ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и оппозиционеру Алексею Навальному.

На слушаниях представитель Соболь сделал заявление о том, что ее высказывания о причастности Пригожина к коррупции и организации покушения на убийство – личное мнение юриста ФБК и не претендует на статус утверждения.

Со своей стороны, представитель Навального сказал, что, невзирая на то, что в видеоматериале используется его фамилия, сам он к распространению данного ролика отношения не имеет и не разрешал своей подчиненной Соболь распространять это видео.

Евгений Пригожин дал комментарии по поводу «стратегии» защиты.

Предприниматель считает, что «шайка» Навального и Соболь «раскисла» и решила поступиться принципами, которых у них, впрочем, не было вовсе. По мнению Пригожина, они отказались от своих слов при первой же опасности.

«Как только запахнет жареным, бегут обкакавшись», - приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Следующее судебное заседание по иску Пригожина о распространении порочащей его достоинство ложной информации должно состояться 1 февраля.