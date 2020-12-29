30 Декабря 2020
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Политика В России
навальный соболь, фбк (2020) | Фото: EPA, &quot;Ведомости&quot;/ТАСС

Навальный и Соболь отказались от своих слов при первой же опасности – Пригожин

В Симоновском районном суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к юристу ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и оппозиционеру Алексею Навальному.

На слушаниях представитель Соболь сделал заявление о том, что ее высказывания о причастности Пригожина к коррупции и организации покушения на убийство – личное мнение юриста ФБК и не претендует на статус утверждения.

Со своей стороны, представитель Навального сказал, что, невзирая на то, что в видеоматериале используется его фамилия, сам он к распространению данного ролика отношения не имеет и не разрешал своей подчиненной Соболь распространять это видео.

Евгений Пригожин дал комментарии по поводу «стратегии» защиты.

Предприниматель считает, что «шайка» Навального и Соболь «раскисла» и решила поступиться принципами, которых у них, впрочем, не было вовсе. По мнению Пригожина, они отказались от своих слов при первой же опасности.

«Как только запахнет жареным, бегут обкакавшись», - приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

конкорд, соболь, лп(2020)|Фото: скан, https://vk.com/wall-177427428_392

Следующее судебное заседание по иску Пригожина о распространении порочащей его достоинство ложной информации должно состояться 1 февраля.

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Навальный и Соболь отказались от своих слов при первой же опасности – Пригожин

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Теги: евгений пригожин, любовь соболь, конкорд, навальный, симоновский суд



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