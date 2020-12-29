Синод РПЦ лишил сана епископа Флавиана

29 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
заседание Священного Синода (2018) | Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Синод РПЦ лишил сана епископа Флавиана

Синод РПЦ лишил сана епископа Флавиана. Священника обвиняли в нравственном падении и получении денежных средств от прихожан путем обмана.

В начале февраля 2020 года сотрудники отдела по борьбе с незаконным наркооборотом ФСБ провели обыски в квартире Флавиана в Санкт-Петербурге, где постоянно проживал 22-летний мужчина по имени Каин Монтанелли. В марте стало известно, что епископ Флавиан попросил отправить его на покой по состоянию здоровья. 

25 августа 2020 года Священный синод освободил его от управления Череповецкой епархией, определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии под наблюдением и духовным попечением Преосвященного Вологодского. Священный синод постановил передать дело епископа Флавиана на рассмотрение в Высший общецерковный суд.

8 декабря 2020 Священным синодом РПЦ Флавиан запрещён в священнослужении "без права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, а также использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть до вынесения Высшим Общецерковным Судом определения по его делу". "Епископа Флавиана запретили в священнослужении из-за нарушения предыдущих постановлений Синода. Даты проведения церковного суда над ним пока неизвестны", — заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

По информации из статьи в Википедии, посвященной опальному служителю церкви, 15 декабря 2020 года был опубликован материал на основе интервью, данного радиостанции епископом, из которого следовало, что 2 декабря в его квартире опять прошёл обыск, священник был задержан; арестованный подельник Каина Монтанелли, ранее занимавшегося эскорт-услугами (интимный характер отношений с Монтанелли Митрофанов отрицал), обвинил его в финансировании изготовления наркотиков для сбыта; в ходе следствия оперативник ФСБ потребовал от него сотрудничества; отказавшись от сотрудничества "с организацией, у которой руки по локоть в крови русских священников и русских людей", он бежал из России в Лондон.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Синод РПЦ лишил сана епископа Флавиана

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: епископ флавиан, синод, рпц



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети