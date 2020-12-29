В Тюменской области водитель наказана за смерть в аварии двух пассажирок

25-летняя водитель из Туртаса наказана за смертельную аварию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

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В ночь на 26 июня "Opel Astra" на 322 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе врезался в полуприцеп автомобиля "КамАЗ", стоявший на краю проезжей части с выставленным знаком аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией. От удара иномарку выбросило на "встречку", где она столкнулась с грузовиком "Volvo FH Trucks" с полуприцепом. В Погибли две пассажирки легкового автомобиля.

Водитель легковущки получила пять лет колонии-поселении и запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.