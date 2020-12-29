В Челябинске застройщика ЖК "Яркая жизнь" будут судить за хищение 614 млн рублей у дольщиков

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя компании-застройщика ЖК "Яркая жизнь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Гендиректор ООО "Майлстоун Девелопмент" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, обвиняемый в период 2014-2017 гг. совместно со вторым руководителем, который находится в розыске, под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов похитили деньги у 414 дольщиков.

Ущерб составил около 614 млн руб.

Напомним, в ЖК "Яркая жизнь" было приостановлено строительство четырех домов. Каждую многоэтажку строила самостоятельная организация. Единой управляющей организацией указанных застройщиков являлась компания ООО "Майлстоун Девелопмент". В настоящий момент один дом достроили. По двум принято решение Фонда. Ещё один дом "Яркой жизни" на данный момент остаётся на рассмотрении Фонда.