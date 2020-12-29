В Челябинске застройщика ЖК "Яркая жизнь" будут судить за хищение 614 млн рублей у дольщиков

29 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2016) | Фото: http://xn---74-5cd3blja5bll.xn--p1ai/predstavitelstvo-v-sude/

В Челябинске застройщика ЖК "Яркая жизнь" будут судить за хищение 614 млн рублей у дольщиков

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя компании-застройщика ЖК "Яркая жизнь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Гендиректор ООО "Майлстоун Девелопмент" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, обвиняемый в период 2014-2017 гг. совместно со вторым руководителем, который находится в розыске, под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов похитили деньги у 414 дольщиков.

Ущерб составил около 614 млн руб.

Напомним, в ЖК "Яркая жизнь" было приостановлено строительство четырех домов. Каждую многоэтажку строила самостоятельная организация. Единой управляющей организацией указанных застройщиков являлась компания ООО "Майлстоун Девелопмент". В настоящий момент один дом достроили. По двум принято решение Фонда. Ещё один дом "Яркой жизни" на данный момент остаётся на рассмотрении Фонда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске застройщика ЖК "Яркая жизнь" будут судить за хищение 614 млн рублей у дольщиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Яркая жизнь, дольщики, долгострой, суд, уголовное дело,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети