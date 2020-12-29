И.о. вице-спикера Челябинской гордумы назначен Иван Горнов

Депутаты совета Центрального района Челябинска и городской думы досрочно прекратили полномочия Дмитрия Тарасова, передает корреспондент Накануне.

Напомним, первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова уходит в отставку. Ее должность займет вице-спикер Челябинской гордумы Дмитрий Тарасов.

В связи с этим Дмитрий Тарасов сложил полномочия депутата и покинул должность вице-спикера Челябинской гордумы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, Андрей Шмидт предложил депутатам утвердить временно исполняющим обязанности заместителя председателя гордумы Ивана Горнова. И.о. председателя комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству стал Виталий Родионов.