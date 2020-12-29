29 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе прокурор требует отменить решение депутатов о переводе земель под строительство логистического центра Wildberries

В Миассе прокурор вынес протест на решение депутатов о переводе земель под строительство логистического центра Wildberries.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на сессии городского собрания 27 ноября депутаты приняли решение об изменения функционального назначения территории, расположенной в районе Тургоякского шоссе, под размещение технопарка. Именно там планируется разместить логистический центр Wildberries. Однако, как заверил глава Миасса Григорий Тонких, заявок от этой компании на предоставление земли под логистический центр не поступало, а если решение будет принято, инвестору предложат три варианта для размещения объекта. В декабре жители Миасса, выступающие против строительства логистического центра Wildberries, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Протест на решение депутатов был вынесен в связи с нарушением процедуры проведения общественных обсуждений и нарушениями прав третьих лиц.

"Собранием депутатов протест был принят к рассмотрению, и на ближайших заседаниях депутаты должны принять решение по существу вопроса", - цитирует newsmiass старшего помощника прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталью Мамаеву.

В частности, оказалось, что территория состоит из нескольких земельных участков. И не все принадлежат муниципалитету. Часть сданы в аренду, один принадлежит автозаводу "Урал", а один участок расположен на канализационных сетях.

Также были выявлены нарушения процедуры проведения общественных обсуждений. оповещение было издано 21 апреля, а предложения принимали до 15.

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В Миассе прокурор требует отменить решение депутатов о переводе земель под строительство логистического центра Wildberries

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Теги: Миасс, обращение, логистический центр, прокурор,



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