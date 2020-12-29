Экс-сотрудников "Трест Магнитострой" будут судить за хищение 7,2 млн рублей

В Магнитогорске двух местных жителей будут судить за хищение продукции ООО "Трест Магнитострой" на сумму около 7,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые работали весовщиками и по совместительству кассирами управления производства инертных материалов № 1 ООО "Трест Магнитострой". В 2017-2018 гг. совместно с соучастницей они похитили со склада песок, гравий, щебень, который продали.

Чтобы скрыть факт хищения, они вносили в программу ложные сведения о получателях продукции, указывая юридические лица, приобретавшие продукцию по безналичному расчёту. Кроме того, они предлагали покупателям приобретать продукцию на песчаном карьере за наличный расчёт, по заниженной цене. Чеков за купленный товар они не выдавали.