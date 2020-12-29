ФСБ пресекла схему хищения госсредств в РАНХиГС

Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с сотрудников.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о преступной схеме.

По данным ведомства, руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института систематически получал от подчиненных деньги за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

Возбуждено дело о мошенничестве. Один из фигурантов задержан, кто именно – в ведомстве не уточнили. По данным ТАСС, это декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина, ей избран домашний арест.