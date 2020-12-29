Фонд святой Екатерины возобновил гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины по решению учредителей возобновляет гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, первые 3 тыс. 500 продуктовых наборов уже дошли до адресатов: на них могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи, пенсионеры, и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. При этом приоритет будет отдаваться первым.

Заявки обрабатывает и проверяет специально созданный колл-центр, который работает по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (343) 312-12-35.

"Думаю, что возобновление программы в преддверии Нового года и Рождества особенно вовремя. Сейчас мы оперативно отрабатываем прямые заявки "горячей линии", их поступает достаточно много", - рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Во время ограничительных мер, которые длились с марта по сентябрь, фонд поддержал 108 тысяч семей. В каждый набор входят 14 продуктов: рис, макароны, тушенка, сахар, чай, кофе, подсолнечное масло, мука, сгущенное молоко и кондитерские изделия. Все продукты подбирались на основании многолетнего опыта работы службы милосердия. Кроме того, в набор входит икона Богородицы.

Напомним, что с момента начала пандемии учредители фонда выделили на поддержку региона 1,4 млрд рублей. Еще весной по решению генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца компании "Сима-Ленд" Андрея Симановского были закуплены шесть самолетов средств индивидуальной защиты для врачей и волонтеров.

Позже Фонд святой Екатерины передал городу 30 автомобилей "скорой помощи" и линию по производству защитных масок, а также установил несколько кислородных станций в больницах Екатеринбурга.