Фонд святой Екатерины возобновил гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга

29 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
продуктовый набор Фонда святой Екатерины (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины возобновил гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины по решению учредителей возобновляет гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, первые 3 тыс. 500 продуктовых наборов уже дошли до адресатов: на них могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи, пенсионеры, и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. При этом приоритет будет отдаваться первым.

Заявки обрабатывает и проверяет специально созданный колл-центр, который работает по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (343) 312-12-35.

продуктовый набор Фонда святой Екатерины(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Думаю, что возобновление программы в преддверии Нового года и Рождества особенно вовремя. Сейчас мы оперативно отрабатываем прямые заявки "горячей линии", их поступает достаточно много", - рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

продуктовый набор Фонда святой Екатерины(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Во время ограничительных мер, которые длились с марта по сентябрь, фонд поддержал 108 тысяч семей. В каждый набор входят 14 продуктов: рис, макароны, тушенка, сахар, чай, кофе, подсолнечное масло, мука, сгущенное молоко и кондитерские изделия. Все продукты подбирались на основании многолетнего опыта работы службы милосердия. Кроме того, в набор входит икона Богородицы.

продуктовый набор Фонда святой Екатерины(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Напомним, что с момента начала пандемии учредители фонда выделили на поддержку региона 1,4 млрд рублей. Еще весной по решению генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца компании "Сима-Ленд" Андрея Симановского были закуплены шесть самолетов средств индивидуальной защиты для врачей и волонтеров.

Позже Фонд святой Екатерины передал городу 30 автомобилей "скорой помощи" и линию по производству защитных масок, а также установил несколько кислородных станций в больницах Екатеринбурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фонд святой Екатерины возобновил гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фонд святой Екатерины, помощь, семьи, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети