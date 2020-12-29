29 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех свердловчан с наступающими зимними праздниками

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Среднего Урала Евгения Куйвашева и всех уральцев с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревают теплом душевного общения с близкими и родными людьми. Дают уверенность в том, что все невзгоды – обязательно будут преодолены", — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, председатель правительства РФ Михаил Мишустин также присоединился к поздравлениям, отметив, что всех свердловчан в зимние праздники объединяют ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, а также вера в осуществление профессиональных и личных планов.

"Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности. Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди — время новых дел, интересных проектов и достижений", — говорится в поздравлении главы российского правительства.

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Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех свердловчан с наступающими зимними праздниками

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Теги: Куйвашев, Путин, Мишустин, Новый год, Рождество, поздравление



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