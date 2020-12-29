29 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Никакого отдыха: врио главы Екатеринбурга собирается работать все новогодние праздники

Во вторник временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оперативного штаба по профилактике коронавируса. На нем он поставил ряд задач на предстоящие новогодние праздники.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов подчеркнул, что все службы коммунального хозяйства должны действовать слаженно. Он поручил главам районных администраций организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения своих территорий.

Отдельно врио главы Екатеринбурга отметил, что городскими службами уже выполнен большой объем работ, и призвал с удвоенной силой отработать все новогодние и рождественские праздники.

"Взаимодействие всех служб должно быть организовано безукоризненно. Я лично буду проверять их работу в ежедневном режиме", - пообещал Алексей Орлов.

Ранее стало известно, какой будет погода в Екатеринбурге в последние дни 2020-го года. По прогнозам синоптиков, температура воздуха резко снизится, а в новогоднюю ночь ожидается похолодание до 29-градусных морозов.

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Никакого отдыха: врио главы Екатеринбурга собирается работать все новогодние праздники

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Теги: Орлов, праздники, Екатеринбург



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