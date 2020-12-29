29 Декабря 2020
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Экономика
ПМЭФ-2019, Антон Силуанов (2019) | Фото: forumspb.com

Бюджетный остаток на 2021 год составит около 1 трлн рублей - Силуанов

Бюджетный остаток на 2021 год составит около 1 трлн руб., сообщил сегодня на брифинге министр финансов России Антон Силуанов. Он отметил, что большая часть этих денег, которые перейдут на следующий год, - заключенные, но не исполненные в текущем году госконтракты.

"У нас есть законодательное основание для того, чтобы перенести эти деньги на следующий год. Это порядка 300 млрд руб., по нашим оценкам. Дальше 70 млрд руб. - это целевые межбюджетные трансферты, это субвенции, публичные обязательства, и порядка 140 млрд руб. - расходы силовых ведомств, они тоже имеют определенное неисполнение бюджетов, и по закону эти деньги переходят", - сообщил глава Минфина. Эти средства переходят на следующий год и будут направлены на те же цели, на которые должны были пойти в текущем году.

По словам Силуанова, перенос бюджета на следующий год привел к тому, что ведомства перестали стремиться под конец года "тратить деньги на всякую ерунду, авансировать свои учреждения, фонды, вносить в уставные капиталы, то есть распихивать деньги".

Резервный фонд правительства за счет переносов нецелевых остатков будет увеличен почти до 600 млрд руб. (ранее, кстати, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пугал депутатов, что резервный фонд правительства на 2021 год составит всего 100 млрд руб., мол, хватит просить из него на свои капризы).

"В этом году мы еще накопили дополнительно 400-450 млрд руб., которые пойдут в следующем году на пополнение резервного фонда правительства. Напомню, что у нас в бюджете на следующий год сидит 107 млрд руб. на резервный фонд правительства, и есть норма, если мы не исполняем обязательства и они не являются целевыми и обусловленными специальным законодательством, все это зачисляется в резервный фонд. Так вот дополнительно к 107 млрд руб. порядка 400-450 млрд руб. перейдет в резервный фонд", - сообщил министр.

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Бюджетный остаток на 2021 год составит около 1 трлн рублей - Силуанов

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Теги: антон силуанов, остатки, бюджет, госконтракты



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