29 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Число заболевших ковидом в Свердловской области увеличилось еще на 400 человек

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 401 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (162 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее число выявленных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 57 тыс. 782.

Также за сутки на Среднем Урале было выписано 405 человек и зарегистрировано 17 смертей больных ковидом. Общее число выписанных достигло 50 тыс. 115 человек, скончались 1 тыс. 474 заболевших.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня утром в Нижнем Тагиле состоялся народный сход против перевода "скорой помощи" на аутсорсинг. На протест вышли сотрудники двух подстанций - №2 Дзержинского района и №1 Ленинского района.

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Число заболевших ковидом в Свердловской области увеличилось еще на 400 человек

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Теги: Екатеринбург, COVID-19, Свердловская область, оперштаб



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