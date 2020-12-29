Объявлен траур по пропавшим в Баренцевом море морякам с "Онеги"

Семьи погибших моряков с судна "Онега" получат в качестве поддержки по 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в обращении к жителям региона.

"Кроме того, дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших", — сказал он.

В регионе объявлен день траура. Ранее президент Владимир Путин направил главе Мурманской области телеграмму с соболезнованиями семьям моряков, погибших в результате крушения траулера.

Напомним, на борту рыболовного судна МК-0331 "Онега" находилось 19 человек, двух из них после аварии удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.