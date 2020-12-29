СМИ: При разработке российской вакцины от коронавируса использовались клетки абортированных младенцев

При разработке российской вакцины от коронавируса Центра им. Гамалеи использовались клетки абортированных младенцев. Об этом сообщает РИА "Катюша" со ссылкой на свои источники.

Патент на вакцину отсутствует в открытом доступе, но те же ученые, которые в 2013 году зарегистрировали вакцину от гриппа, использовали в ней компоненты из человеческих эмбрионов (клеточная линия НЕК293). По данным Института Шарлотты Лозье (США), специализирующегося на исследованиях абортов и индустрии абортивных материалов, при создании российской вакцины эта клеточная линия также использовалась.

В РПЦ это недавно назвали "этически недопустимым", как заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Римский папа Франциск, напротив, поддержал использование в фармацевтической индустрии тканей абортированных младенцев.