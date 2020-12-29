Спасательные круги найдены в районе затопления траулера "Онега"
В районе поисков траулера "Онега" нашли три спасательных круга.
Спасатели обследовали 750 квадратных километров акватории Баренцева моря. Людей не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Патрульный самолет Ан-74 со спасателями вылетел утром из Красноярска для проведения поисковых работ.
Напомним, на борту рыболовного судна МК-0331 "Онега" находилось 19 человек, двух из них после аварии удалось спасти. Кроме того, найдено тело одного погибшего. Поиски остальных продолжаются, но шансов найти их живыми почти не остается – в районе поисков стоит шторм и минусовые температуры воздуха.