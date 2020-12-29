На Южном Урале за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 306 человек подтвержден COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 35 тыс. 518 человек.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 502 заболевших. За сутки выписаны 144 человека, всего в регионе выздоровели 21 тыс. 702 пациента.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 скончались мужчины 54, 73, 74, 81 и 89 лет и женщины 60, 61, 62 и 90 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 65 лет и женщины 82, 83, 84, 87 и 93 лет.