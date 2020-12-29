29 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
Россети Урал, Свердловэнерго (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Россети Урал&quot;

В Свердловской области начал работу модернизированный центр энергопитания

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" ввели в работу подстанцию (ПС) 35/6 кВ "Кушва" в Горнозаводском округе Свердловской области. Ранее подстанция располагалась в здании Кушвинской ГЭС - объекте ГОЭЛРО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", реконструкция энергообъекта выполнена в рамках инвестиционной программы "Россети Урал" и позволила улучшить качество и надежность энергоснабжения действующих потребителей, а также обеспечила увеличение мощности для развития промышленности, строительства и социально-культурных объектов Горнозаводского округа.

Общий объем инвестиционных вложений "Россети Урал" в модернизацию ПС 35/6 кВ "Кушва" составил более 255 миллионов рублей. При возведении энергообъекта применены современные технологии ведущих отечественных производителей, в том числе основное оборудование произведено в Свердловской области.

Россети Урал, Свердловэнерго(2020)|Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

подстанция "Кушва", электроэнергетика, электричество(2020)|Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью по 16 МВА каждый, комплектными распределительными устройствами напряжением 35 и 6 кВ с ячейками и вакуумными выключателями, общеподстанционным пунктом управления. В ходе реконструкции энергетики применили передовые технологии, включая цифровые решения - терминалы релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики, систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

Современное цифровое оборудование и средства автоматизации обеспечивают возможность дистанционного управления, мониторинга и контроля режима работы оборудования подстанции на разных уровнях диспетчеризации.

подстанция "Кушва", электроэнергетика, электричество(2020)|Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

подстанция "Кушва", электроэнергетика, электричество, электрик(2020)|Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

Несмотря на сложный 2020 год, компания "Россети Урал" на территории Среднего Урала полностью выполнила инвестиционную программу уходящего года, объем которой составил более 5 млрд руб., отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов: "Происходит снижение потребления электроэнергии, соответственно появляются выпадающие доходы. Общая ситуация с коронавирусом не может не сказываться на повседневной работе энергокомпаний, но хочу сказать, что со всеми поставленными задачами энергетики справились, утвержденные инвестиционные программы выполнены в полном объеме, время ликвидации технологических нарушений существенно снизилось, надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей Свердловской области обеспечено".

Стоит отметить, что в конце декабря 2020 года исполнилось 100 лет Государственному плану Электрификации России (план ГОЭЛРО), ставшему первым перспективным планом развития экономики страны. Подстанция "Кушва" - живой свидетель зарождения отечественной энергетики, одна из старейших действующих подстанций в энергосистеме Урала. Её история началась в 1927 году, с пуском первого генератора Кушвинской государственной электростанции (ГЭС), построенной в ходе реализации плана ГОЭЛРО. Несмотря на почтенный возраст, подстанция до последнего времени обеспечивала электроэнергией потребителей. Теперь старую подстанцию с устаревшим маслонаполненным оборудованием и ячейками в три этажа заменил современный компактный центр питания.

ГОЭЛРО, электрификация, подстанция "Кушва"(2020)|Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

подстанция "Кушва"(2020)|Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

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В Свердловской области начал работу модернизированный центр энергопитания

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Теги: ГОЭЛРО, подстанция Кушва, Россети Урал



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