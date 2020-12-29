В Свердловской области начал работу модернизированный центр энергопитания

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" ввели в работу подстанцию (ПС) 35/6 кВ "Кушва" в Горнозаводском округе Свердловской области. Ранее подстанция располагалась в здании Кушвинской ГЭС - объекте ГОЭЛРО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", реконструкция энергообъекта выполнена в рамках инвестиционной программы "Россети Урал" и позволила улучшить качество и надежность энергоснабжения действующих потребителей, а также обеспечила увеличение мощности для развития промышленности, строительства и социально-культурных объектов Горнозаводского округа.

Общий объем инвестиционных вложений "Россети Урал" в модернизацию ПС 35/6 кВ "Кушва" составил более 255 миллионов рублей. При возведении энергообъекта применены современные технологии ведущих отечественных производителей, в том числе основное оборудование произведено в Свердловской области.

Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью по 16 МВА каждый, комплектными распределительными устройствами напряжением 35 и 6 кВ с ячейками и вакуумными выключателями, общеподстанционным пунктом управления. В ходе реконструкции энергетики применили передовые технологии, включая цифровые решения - терминалы релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики, систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

Современное цифровое оборудование и средства автоматизации обеспечивают возможность дистанционного управления, мониторинга и контроля режима работы оборудования подстанции на разных уровнях диспетчеризации.

Несмотря на сложный 2020 год, компания "Россети Урал" на территории Среднего Урала полностью выполнила инвестиционную программу уходящего года, объем которой составил более 5 млрд руб., отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов: "Происходит снижение потребления электроэнергии, соответственно появляются выпадающие доходы. Общая ситуация с коронавирусом не может не сказываться на повседневной работе энергокомпаний, но хочу сказать, что со всеми поставленными задачами энергетики справились, утвержденные инвестиционные программы выполнены в полном объеме, время ликвидации технологических нарушений существенно снизилось, надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей Свердловской области обеспечено".

Стоит отметить, что в конце декабря 2020 года исполнилось 100 лет Государственному плану Электрификации России (план ГОЭЛРО), ставшему первым перспективным планом развития экономики страны. Подстанция "Кушва" - живой свидетель зарождения отечественной энергетики, одна из старейших действующих подстанций в энергосистеме Урала. Её история началась в 1927 году, с пуском первого генератора Кушвинской государственной электростанции (ГЭС), построенной в ходе реализации плана ГОЭЛРО. Несмотря на почтенный возраст, подстанция до последнего времени обеспечивала электроэнергией потребителей. Теперь старую подстанцию с устаревшим маслонаполненным оборудованием и ячейками в три этажа заменил современный компактный центр питания.