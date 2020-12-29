29 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области с 1 января вырастет плата за капремонт

В Челябинской области с 1 января 2021 года вырастет плата за капремонт. Минимальный размер взноса составит 8 рублей 60 копеек с квадратного метра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регоператора.

Этот взнос будет действовать календарный год. Первые квитанции с увеличенным взносом южноуральцы получат в начале февраля нового года.

Гендиректор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов напомнил, что такие изменения носят плановый характер и принимаются в конце года.

Добавим, что в 2020 г. размер взноса на капитальный ремонт составляет 8 руб. 20 коп.

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В Челябинской области с 1 января вырастет плата за капремонт

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Теги: капремонт, взнос, квитанция,



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