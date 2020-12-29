В Челябинской области с 1 января вырастет плата за капремонт

В Челябинской области с 1 января 2021 года вырастет плата за капремонт. Минимальный размер взноса составит 8 рублей 60 копеек с квадратного метра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регоператора.

Этот взнос будет действовать календарный год. Первые квитанции с увеличенным взносом южноуральцы получат в начале февраля нового года.

Гендиректор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов напомнил, что такие изменения носят плановый характер и принимаются в конце года.

Добавим, что в 2020 г. размер взноса на капитальный ремонт составляет 8 руб. 20 коп.