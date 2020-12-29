29 Декабря 2020
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Общество В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве сообщило, что условно осужденный Алексей Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим в суд могут направить запрос об отмене условного приговора.

В УФСИН обратили внимание на статью в журнале Lancet, где говорится, что Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

Напомним, Навальный, у которого две условные судимости - по делам "Кировлеса" и "Ив Роше", - с августа находится в Германии. 20 августа он почувствовал себя плохо в самолете, 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charite. Более двух недель Навальный находился в коме. Российские медики и эксперты лабораторий утверждают, что не нашли следов отравления в организме и вещах Навального. Немецкие и французские эксперты сообщили, что нашли следы воздействия отравляющим веществом из ряда ядов "Новичок".

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ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

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Теги: фсин, алексей навальный



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