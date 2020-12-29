В Копейске управляющую организацию оштрафовали за травму ребенка

В Копейске управляющую организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей за травму ребенка на качели во дворе дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле текущего года на качели-балансире во дворе многоквартирного дома произошло травмирование ребенка. На качели были выступающие элементы с острыми концами, что и привело к травме.

Игровое оборудование находилось на балансе управляющей организации.

По итогам проверки директору управляющей организации прокурором внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к ответственности. Компанию привлекли к административной отвесности за нарушения требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан.