Челябинцев будут судить за кражу 3 млн рублей у пенсионеров

В Челябинске троих местных жителей будут судить за разбойное нападение на чету пенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне текущего года обвиняемые по предварительному сговору с неустановленным лицом около дома по улице Бейвеля совершили разбойное нападение на пару пенсионеров, похитив 3 млн рублей.

Как считает следствие, обвиняемая получила от неизвестного информацию, что клиент банка совместно с супругой получили в кассе деньги и вышли на улице. После этого обвиняемая передала эту информацию другим соучастникам, которые на улице напали на потерпевших.

Они распылили в лицо женщине аэрозольный баллончик с газом и выдернули сумку, в которой были деньги. После этого они скрылись на автомобиле.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых часть похищенных денег в размере 350 тыс. руб. была изъята. На оставшуюся сумму ущерба потерпевшими заявлен гражданский иск.