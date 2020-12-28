Губернатор Югры перед самым Новым годом встретится с главой "Сургутнефтегаза" и дольщиками ЖК "Любимый"

Губернатор Наталья Комарова 30-31 декабря будет работать в Нижневартовске, Покачи, Лангепасе и Сургуте. На последний день года запланирована встреча с главой "Сургутнефтегаза" Владимиром Богдановым, а также дольщиками ЖК "Любимый", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

30 декабря в столице Самотлора глава региона посетит компании "Медсервис" и "Ортисервис", обсудит их работу в период пандемии и планы по развитию производства. Она проверит реализацию проекта "Сказка на дом" центра сопровождения социальных программ и творческого развития детей и взрослых "Вектор доброты", получившего грант губернатора Югры и грант Президента Российской Федерации. С родительским комитетом Наталья Комарова примет участие в общественной приемке средней общеобразовательной школы на 1,7 тыс. мест в квартале №18 восточного планировочного района Нижневартовска. В 17.30 губернатор в режиме видеоконференцсвязи ответит на интересующие вопросы жителей Нижневартовска.

"До пандемии мы встречались с вами лично в каждом муниципалитете, оценивали эффективность реализации национальных проектов и государственных программ, вырабатывали решения для актуальных, волнующих жителей задач. Вижу ваш запрос на возобновление таких встреч, прямой диалог. В 17.30 30 декабря в прямом эфире это Нижневартовск", – написала на своей странице в Instagram Наталья Комарова.

Модераторами встречи выступят член общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры Эдуард Гиниатуллин, председатель регионального центра поддержки семьи, комиссии по вопросам семейной политики общественной палаты Югры Вероника Матвиенок, директор центра развития молодежных инициатив "АртСреда" Андрей Ольховский.

31 декабря в Сургуте глава автономии поздравит работников станции скорой помощи с наступающим Новым годом и примет участие в федеральной акции "Новый год в каждый дом". Также состоится встреча с участниками долевого строительства "ЖК "Любимый". Кроме того, в Сургуте губернатор автономного округа проведет рабочую встречу с директором ПАО "Сургутнефтегаз" Владимиром Богдановым. В повестке – обсуждение сотрудничества компании с Югрой, развитие отрасли и совместные планы на 2021 г