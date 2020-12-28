28 Декабря 2020
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Общество В России
елка, зима, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

Все регионы России объявили 31 декабря выходным – последней "сдалась" Северная Осетия

Сегодня стало известно, что все 85 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Последним "бастионом" оставалась Северная Осетия – там о нерабочем дне объявили только сегодня. Поскольку последние выходные 2020-года уже позади, власти Алании смогут перенести рабочий день только на один из выходных в 2021 году.

Напомним, федеральное правительство несколько раз в конце этого года отказывало в предложении общественников, регионов и политиков сделать 31 декабря выходным на национальном уровне. Поэтому к середине декабря регионы разделились  - где-то власти объявили выходной, где-то – в частичном режиме (например, работают или отдыхают только бюджетники) и т.д.

Во время заседания Госсовета на прошлой неделе депутаты предложили Владимиру Путину принять решение на этот счет. Президент заметил, что на федеральном уровне такое решение принять уже нельзя, но настоятельно рекомендовал главам регионов пойти на такой шаг. В итоге многие губернаторы, которые уже объявили жителям вверенных им территорий, что 31 декабря будет рабочим, пошли на попятную.

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Все регионы России объявили 31 декабря выходным – последней "сдалась" Северная Осетия

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Теги: 31 декабря, выходной день, перенос



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