28 Декабря 2020
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: playcast.ru

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Пермского края назначен первым заместителем главы Березников

С сегодняшнего дня бывший заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин назначен первым заместителем главы Березников, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Леонид Мокрушин получил два высших образования: закончил Пермскую сельскохозяйственную академию и Уральскую академию госслужбы.

Имеет опыт работы в органах местного самоуправления – с 2005 по 2013 годы занимал должность главы администрации Очерского городского поселения. Затем работал первым заместителем министра строительства и ЖКХ Пермского края, техническим директором – главным инженером ОСП "Березниковская" в ООО "Пермская сетевая компания".

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Бывший замминистра строительства и ЖКХ Пермского края назначен первым заместителем главы Березников

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Теги: Леонид Мокрушин, замминистра, назначение



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