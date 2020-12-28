Бывший замминистра строительства и ЖКХ Пермского края назначен первым заместителем главы Березников

С сегодняшнего дня бывший заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин назначен первым заместителем главы Березников, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Леонид Мокрушин получил два высших образования: закончил Пермскую сельскохозяйственную академию и Уральскую академию госслужбы.



Имеет опыт работы в органах местного самоуправления – с 2005 по 2013 годы занимал должность главы администрации Очерского городского поселения. Затем работал первым заместителем министра строительства и ЖКХ Пермского края, техническим директором – главным инженером ОСП "Березниковская" в ООО "Пермская сетевая компания".