В Челябинске суд оставил под арестом женщину, обвиняемую в убийстве семимесячного сына

Челябинский областной суд оставил под арестом женщину, сообщившую о похищении ее семимесячного сына после его убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в октябре женщина сообщила о похищении своего семимесячного ребенка. Однако следователи установили, что похищения не было. Следствие считает, что женщина вместе с сожителем нанесли множественные удары по голове ребенку, от чего тот умер. После этого они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс. 24 октября женщине и сожителю было предъявлено обвинение в убийстве сына.

"Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемой Татьяны Пупышевой, оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска. Данным постановлением обвиняемой продлен срок содержания под стражей до 23 января 2021 года", - сообщили накануне в пресс-службе суда.

Добавим, что адвокат просил избрать в отношении обвиняемой подписку о невыезде.