РМК продолжит реализацию социальных проектов в Карабаше

"Русская медная компания" с 2004 года инвестировала более 2 млрд рублей в новые объекты социальной инфраструктуры Карабаша.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, средства были направлены на строительство первого в городе торгово-развлекательного центра "Медь", универсального спортивного комплекса "Металлург", возведение дорог, реконструкцию детских садов и создание новых современных общественных пространств.

26 декабря объекты социальных инвестиций РМК в ходе рабочей поездки посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин. Так, весной 2021 года в городе вновь заработает МКДОУ "Детский сад №1", закрытый на капительный ремонт. В здании 1967 года постройки заменят все коммуникации и кровлю, обновят отопительную систему, утеплят фасад, установят новые двери и окна, а рядом возведут двухуровневые игровые и физкультурные площадки. Вложения в реконструкцию здания – более 110 млн рублей. В июле завершится строительство участка дороги на улице Металлургов, возведение тепловых и электрических сетей, сетей связи, переустройство газопровода. Инвестиции РМК составили около 60 млн рублей. Гостям также продемонстрировали первый строящийся за 15 лет многоквартирный пятиэтажный дом в Карабаше. Жилье в нем получат люди в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. Дом пообещали сдать ко Дню металлурга в предстоящем году.

Алексей Текслер отметил, что с РМК сложилось активное взаимодействие по решению всех вопросов, которые в городе накопились.

"Мы действуем сообща, вместе, и в городе видны изменения. Комбинат (АО "Карабашмедь") в своей части помог реализовать ряд больших, значимых объектов. Я поговорил с жителями, все отмечают, что динамика видна, заметна, это действительно совместные усилия и региона, и муниципалитета, и компании", - подчеркнул он.

РМК направила на модернизацию "Карабашмедь" с 2004 года около 30 млрд рублей. Сейчас продолжается техническое перевооружение, связанное с увеличением производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год и со строительством нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Проект стартовал в 2019 году. Бюджет проекта оценивается в 9,4 млрд рублей. Первые аноды "Карабашмедь" планирует выпустить в 2021 году.

"Мы полностью обновили всю технологическую базу завода "Карабашмедь". В планах – вложение еще около 10 миллиардов в развитие производства. При этом мы продолжим реализацию в городе социальных проектов", - подчеркнул президент РМК Всеволод Левин.