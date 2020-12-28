РМК продолжит реализацию социальных проектов в Карабаше

28 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Карабаш (2020) | Фото: РМК

РМК продолжит реализацию социальных проектов в Карабаше

"Русская медная компания" с 2004 года инвестировала более 2 млрд рублей в новые объекты социальной инфраструктуры Карабаша.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, средства были направлены на строительство первого в городе торгово-развлекательного центра "Медь", универсального спортивного комплекса "Металлург", возведение дорог, реконструкцию детских садов и создание новых современных общественных пространств.

26 декабря объекты социальных инвестиций РМК в ходе рабочей поездки посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин. Так, весной 2021 года в городе вновь заработает МКДОУ "Детский сад №1", закрытый на капительный ремонт. В здании 1967 года постройки заменят все коммуникации и кровлю, обновят отопительную систему, утеплят фасад, установят новые двери и окна, а рядом возведут двухуровневые игровые и физкультурные площадки. Вложения в реконструкцию здания – более 110 млн рублей. В июле завершится строительство участка дороги на улице Металлургов, возведение тепловых и электрических сетей, сетей связи, переустройство газопровода. Инвестиции РМК составили около 60 млн рублей. Гостям также продемонстрировали первый строящийся за 15 лет многоквартирный пятиэтажный дом в Карабаше. Жилье в нем получат люди в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. Дом пообещали сдать ко Дню металлурга в предстоящем году.

строительство дома, Карабаш,(2020)|Фото: РМК

Карабаш(2020)|Фото: РМК

Алексей Текслер отметил, что с РМК сложилось активное взаимодействие по решению всех вопросов, которые в городе накопились.

"Мы действуем сообща, вместе, и в городе видны изменения. Комбинат (АО "Карабашмедь") в своей части помог реализовать ряд больших, значимых объектов. Я поговорил с жителями, все отмечают, что динамика видна, заметна, это действительно совместные усилия и региона, и муниципалитета, и компании", - подчеркнул он.

Алексей Текслер, Всеволод Левин,(2020)|Фото: РМК

РМК направила на модернизацию "Карабашмедь" с 2004 года около 30 млрд рублей. Сейчас продолжается техническое перевооружение, связанное с увеличением производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год и со строительством нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Проект стартовал в 2019 году. Бюджет проекта оценивается в 9,4 млрд рублей. Первые аноды "Карабашмедь" планирует выпустить в 2021 году.

"Мы полностью обновили всю технологическую базу завода "Карабашмедь". В планах – вложение еще около 10 миллиардов в развитие производства. При этом мы продолжим реализацию в городе социальных проектов", - подчеркнул президент РМК Всеволод Левин.

Карабаш(2020)|Фото: РМК

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РМК продолжит реализацию социальных проектов в Карабаше

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РМК, Карабашмедь, соцпроекты, детский сад, Алексей Текслер,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети