28 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, ледовый городок (2016) | Фото: Накануне.RU

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге ударят морозы до 29 градусов

Стало известно, какой будет погода в Екатеринбурге в последние дни 2020-го года. По прогнозам синоптиков, температура воздуха резко снизится и ожидается похолодание до 29-градусных морозов с небольшим снегом.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, во вторник, 29 декабря, будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, а днем без осадков. В дневное время ожидается минус 16-18 градусов, ночью температура опустится до минус 17-19 градусов.

30 декабря в уральской столице будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Столбики термометров днем покажут минус 24-26 градусов, а ночью – до минус 27-29 градусов.

Наконец, в последний день года, 31 декабря, в городе будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Днем прогнозируется минус 21-23 градуса, ночью – до минус 27-29 градусов.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, Парк Маяковского и Площадь 1905 года будут открыты в новогоднюю ночь.

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В новогоднюю ночь в Екатеринбурге ударят морозы до 29 градусов

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Теги: новый год, погода, морозы, Екатеринбург



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