28 Декабря 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле объяснили промедление с решением Путина о вакцинации от COVID-19

Владимир Путин примет решение о вакцинации от коронавируса после того, как Минздрав вынесет заключение не только по "Спутнику V", но и по другим вакцинам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "после заключения министерства здравоохранения по одной вакцине последуют другие вакцины, и потом уже и президент примет решение".

Песков добавил, что Путин не мог пройти процедуру, так как не было заключения Минздрава о безопасности прививки для лиц старше 60 лет, передает "Интерфакс".

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, отражается ли "промедление Путина" на доверии к российской вакцине.

Ранее Песков сообщил, что Путин скоро расскажет о принятом решении относительно своей вакцинации от коронавируса. Сам президент в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, почему до сих пор не привился.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав России одобрил возможность прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" людям старшего поколения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что начиная с понедельника, 28 декабря, прививку от COVID-19 смогут сделать жители столицы старше 60 лет.

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В Кремле объяснили промедление с решением Путина о вакцинации от COVID-19

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Теги: владимир путин, вакцина от коронавируса, дмитрий песков



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