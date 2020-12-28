На Южном Урале в январе расширят список категорий людей для вакцинации от коронавируса

В Челябинской области от коронавируса уже привито 2 тыс. 15 человек. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, регион с начала декабря уже получил 6,4 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак". В первую очередь прививают группы риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции.

"Вакцинацию мы продолжаем и надеемся, что с января будет системная еженедельная поставка вакцины для массовой вакцинации населения Челябинской области", - сообщила Ирина Гехт.

С января власти планируют расширить список категорий лиц, которые должны быть вакцинированы в первую очередь.

"Мы хотим переговорить с Московской областью по механизмам и по их алгоритмам расширения категорий. Я думаю, мы в январе представим план по расширению категорий", - подчеркнула она.

В частности, в первую очередь прививку от коронавируса смогут получить лица старше 60 лет из групп риска.

"В пятницу министром здравоохранения РФ уже официально было озвучено разрешение на вакцинацию людей старше 60 лет. Сейчас мы будем отрабатывать с группами риска, это прежде всего люди, болеющие сахарным диабетом, люди с болезнями системы кровообращения. В ближайшее время с участковыми терапевтами мы будем отрабатывать историю по группам риска для того, чтобы иметь эти списки и в случае прихода большего количества вакцины прививать и эту категорию", - добавила она.