На Среднем Урале бывший зэк зарубил топором пенсионера МВД

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 59-летнего жителя Березовского, обвиняемого в убийстве пенсионера МВД. Теперь его могут надолго отправить в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пожилой силовик неоднократно за плату привлекал ранее судимого мужчину для выполнения сельскохозяйственных работ на своем приусадебном участке. В конце мая этого года пенсионер вновь пригласил к себе бывшего зэка и угостил его спиртным. Затем между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой хозяин дома крикнул вслед уходившему работнику нелицеприятное выражение, после чего вернулся к себе.

Судимый, отреагировав на слова бывшего стража порядка, подошел к поленнице во дворе, взял топор и зашел в дом, где нанес пенсионеру три удара острием по голове, от которых тот скончался на месте. После этого убийца ушел к себе домой, сжег в печи свою одежду, а топор выбросил в водоем. На следующий день он специально пришел в дом жертвы и инсценировал для односельчан случайное обнаружение трупа.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд. Уральцу грозит до 15 лет лишения свободы.