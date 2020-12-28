28 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Гендиректор "Челябинского авиапредприятия" получил представление из-за очередей в аэропорту

Гендиректор "Челябинского авиапредприятия" Андрей Осипов получил прокурорское представление из-за массового скопления людей в аэропорту.

В декабре жители города обратились в приемную депутата Госдумы Виталия Пашина с жалобами на очереди и давку в аэропорту. По словам заявителя, при входе в аэропорт из четырёх оборудованных входов работал только один.

"Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим", - рассказал заявитель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по данному факту была проведена проверка.

"Установлено, что работниками аэропорта необходимые меры для надлежащей организации проведения досмотра при входе в аэровокзальный комплекс не принимались, что повлекло невозможность соблюдения требований федерального законодательства, направленного на профилактику распространения инфекции. Сотрудниками полиции полномочия, установленные законодательством, в части пресечении совершения противоправных действий (несоблюдение дистанции между гражданами) не пресекались", - рассказали в ведомстве.

Прокурор внес представления гендиректору АО "Челябинское авиапредприятие" и начальнику Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте с требованием устранить выявленные нарушения.

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Гендиректор "Челябинского авиапредприятия" получил представление из-за очередей в аэропорту

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Теги: аэропорт, очереди, коронавирус, ограничения,



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