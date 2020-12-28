В Баренцевом море нашли тело погибшего с траулера "Онега"

В Баренцевом море обнаружили тело погибшего с траулера "Онега".

Как сообщает РИА Новости, он держался за спасательный круг.

Напомним, на рыболовном судне находилось 19 членов экипажа. Двоих из них спасли коллеги с другого судна. Таким образом, еще 16 числятся пропавшими без вести.

По данным профсоюза моряков, большинство рыбаков - россияне. По некоторой информации, еще один член экипажа был из Сьерра-Леоне.

По данным источников СМИ, катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Людей буквально смыло с палубы в море.

Предварительная причина ЧП — обледенение, сработал спасательный буй.

По данным МЧС, в зону бедствия направляется еще три судна (одно уже на месте), которые будут участвовать в поисково-спасательной операции. Задействовать авиацию для поиска пропавших без вести пока не дает погода.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.